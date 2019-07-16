Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
4 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.073 0,86 BIST SINAİ 110.614 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 108.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:24 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|89.073
|0,86
|BIST SINAİ
|110.614
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.276
|-0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.300
|0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.866
|0,98
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.634
|1,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.803
|0,90
|BIST METAL ANA
|187.545
|1,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.821
|0,81
|BIST MADENCİLİK
|68.686
|0,07
|BIST HİZMETLER
|73.359
|0,99
|BIST ELEKTRİK
|3.243
|1,11
|BIST ULAŞTIRMA
|137.677
|2,52
|BIST TURİZM
|6.635
|0,90
|BIST TİCARET
|204.056
|1,64
|BIST İLETİŞİM
|32.291
|-0,66
|BIST SPOR
|27.924
|1,52
|BIST İNŞAAT
|89.168
|0,56
|BIST MALİ
|114.995
|1,03
|BIST BANKA
|141.327
|0,69
|BIST SİGORTA
|266.081
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.000
|0,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.403
|1,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.586
|0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|74.632
|0,66
|BIST BİLİŞİM
|20.298
|0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.590
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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