Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 804.417.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 804.417.935
Garanti Bankası 348.467.092
Kardemir (D) 216.309.673
Akbank 184.654.212
Türk Telekom 153.530.442
Petkim 130.147.348
Ereğli Demir Çelik 127.614.403
Aselsan 127.601.606
T. Halk Bankası 111.341.771
Koza Madencilik 81.193.899
Vakıflar Bankası 79.529.367
İş Bankası (C) 77.916.750
Koza Altın 59.519.601
İpek Doğal Enerji 54.642.630
ICBC Turkey Bank 50.329.503
Emlak Konut GMYO 44.285.366
Odaş Elektrik 32.552.418
Yapı ve Kredi Bank. 28.767.446
Gersan Elektrik 24.467.186
Sasa Polyester 24.349.685
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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