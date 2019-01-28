Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 804.417.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|804.417.935
|Garanti Bankası
|348.467.092
| Kardemir (D)
|216.309.673
|Akbank
|184.654.212
|Türk Telekom
|153.530.442
|Petkim
|130.147.348
|Ereğli Demir Çelik
|127.614.403
|Aselsan
|127.601.606
|T. Halk Bankası
|111.341.771
| Koza Madencilik
|81.193.899
|Vakıflar Bankası
|79.529.367
| İş Bankası (C)
|77.916.750
|Koza Altın
|59.519.601
|İpek Doğal Enerji
|54.642.630
| ICBC Turkey Bank
|50.329.503
|Emlak Konut GMYO
|44.285.366
|Odaş Elektrik
|32.552.418
| Yapı ve Kredi Bank.
|28.767.446
|Gersan Elektrik
|24.467.186
| Sasa Polyester
|24.349.685
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:34 Kaynak: AA
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