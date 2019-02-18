Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 564.992.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|564.992.950
|Garanti Bankası
|394.720.785
| Kardemir (D)
|195.516.923
|Ereğli Demir Çelik
|175.561.190
| İş Bankası (C)
|125.543.305
|Türk Telekom
|118.738.332
|Vakıflar Bankası
|116.818.339
|Akbank
|89.913.630
| Yapı ve Kredi Bank.
|85.358.998
|Halkbank
|81.891.276
| Koza Madencilik
|76.522.936
|ASELSAN
|68.442.250
|Petkim
|63.760.761
|Emlak Konut GMYO
|61.199.564
|Tüpraş
|57.197.336
|Koza Altın
|47.067.105
|Koç Holding
|39.679.105
| İhlas Gayrimenkul
|37.778.360
|Şişe Cam
|34.739.571
| Trakya Cam
|34.088.007
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:19 Kaynak: AA
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