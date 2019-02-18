Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 564.992.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 564.992.950
Garanti Bankası 394.720.785
Kardemir (D) 195.516.923
Ereğli Demir Çelik 175.561.190
İş Bankası (C) 125.543.305
Türk Telekom 118.738.332
Vakıflar Bankası 116.818.339
Akbank 89.913.630
Yapı ve Kredi Bank. 85.358.998
Halkbank 81.891.276
Koza Madencilik 76.522.936
ASELSAN 68.442.250
Petkim 63.760.761
Emlak Konut GMYO 61.199.564
Tüpraş 57.197.336
Koza Altın 47.067.105
Koç Holding 39.679.105
İhlas Gayrimenkul 37.778.360
Şişe Cam 34.739.571
Trakya Cam 34.088.007
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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