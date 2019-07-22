Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

3 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 378.040.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 378.040.343
Garanti Bankası 376.143.257
T. Halk Bankası 175.103.298
Akbank 108.833.199
Aselsan 89.745.699
Emlak Konut GMYO 84.524.917
Petkim 81.021.426
Vestel 74.178.600
İş Bankası (C) 69.423.692
Ereğli Demir Çelik 67.080.600
Vakıflar Bankası 63.567.431
Kardemir (D) 56.873.398
Koza Madencilik 54.797.717
Tüpraş 50.985.974
Türk Telekom 48.654.345
Yapı ve Kredi Bank. 40.616.996
Pegasus 35.049.944
Bim Mağazalar 22.004.044
Sabancı Holding 19.902.186
Migros Ticaret 19.743.928
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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