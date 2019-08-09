Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 747.127.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:26 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|747.127.869
|Garanti Bankası
|271.800.187
| Koza Madencilik
|184.238.770
|Pegasus
|182.187.645
|Akbank
|141.976.755
| İş Bankası (C)
|102.360.653
|Petkim
|99.464.560
|Aselsan
|93.737.023
|Koza Altın
|87.402.173
|İpek Doğal Enerji
|82.335.711
|Halkbank
|60.390.923
|Vakıflar Bankası
|58.236.119
| Aksa Enerji
|46.615.158
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|46.415.584
|Emlak Konut GMYO
|45.339.006
|Ereğli Demir Çelik
|44.325.201
|Vestel
|40.238.681
|Tüpraş
|34.419.951
| Alarko Holding
|33.786.953
|Türk Telekom
|31.898.976
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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