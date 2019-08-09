Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 747.127.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 747.127.869
Garanti Bankası 271.800.187
Koza Madencilik 184.238.770
Pegasus 182.187.645
Akbank 141.976.755
İş Bankası (C) 102.360.653
Petkim 99.464.560
Aselsan 93.737.023
Koza Altın 87.402.173
İpek Doğal Enerji 82.335.711
Halkbank 60.390.923
Vakıflar Bankası 58.236.119
Aksa Enerji 46.615.158
A.V.O.D Gıda ve Tarım 46.415.584
Emlak Konut GMYO 45.339.006
Ereğli Demir Çelik 44.325.201
Vestel 40.238.681
Tüpraş 34.419.951
Alarko Holding 33.786.953
Türk Telekom 31.898.976
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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