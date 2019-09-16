Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları642.979.674 Garanti Bankası524.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları642.979.674
Garanti Bankası524.228.365
Halkbank281.163.997
Petkim176.035.730
ASELSAN159.624.247
Kardemir (D)111.189.837
Akbank109.575.154
Tüpraş106.496.676
İş Bankası (C)105.830.078
Koza Madencilik102.672.382
Vakıflar Bankası90.093.483
İpek Doğal Enerji86.370.652
Pegasus69.973.217
İş Fin.Kir.67.040.161
Bim Mağazalar46.971.371
Emlak Konut GMYO45.865.572
Türk Telekom44.558.804
Soda Sanayii43.671.652
Yapı ve Kredi Bank.41.810.461
Tukaş35.522.963
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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