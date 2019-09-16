Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 642.979.674 Garanti Bankası 524.228.365 Halkbank 281.163.997 Petkim 176.035.730 ASELSAN 159.624.247 Kardemir (D) 111.189.837 Akbank 109.575.154 Tüpraş 106.496.676 İş Bankası (C) 105.830.078 Koza Madencilik 102.672.382 Vakıflar Bankası 90.093.483 İpek Doğal Enerji 86.370.652 Pegasus 69.973.217 İş Fin.Kir. 67.040.161 Bim Mağazalar 46.971.371 Emlak Konut GMYO 45.865.572 Türk Telekom 44.558.804 Soda Sanayii 43.671.652 Yapı ve Kredi Bank. 41.810.461 Tukaş 35.522.963

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)