Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.162.072.827 Pegasus 491.715.715 Aselsan 274.103.646 Garanti Bankası 182.550.582 Petkim 174.310.993 Koza Madencilik 138.769.374 Akbank 123.289.484 İş Fin.Kir. 122.185.636 Tekfen Holding 116.814.394 T. Halk Bankası 111.576.343 Türk Telekom 98.175.566 Alarko Holding 88.584.758 Çemaş Döküm 85.749.100 Şişe Cam 84.457.918 Ereğli Demir Çelik 81.325.870 Fenerbahçe Futbol 79.326.619 Bim Mağazalar 77.904.205 Trakya Cam 70.114.343 Sabancı Holding 63.024.472 İpek Doğal Enerji 59.979.584

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)