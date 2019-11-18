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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.141.651.536 Garanti Bankası 358.232.184 ASELSAN 268.581.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.141.651.536
Garanti Bankası 358.232.184
ASELSAN 268.581.771
Petkim 268.089.853
Tüpraş 198.251.145
Akbank 175.826.651
Kardemir (D) 161.466.297
Şişe Cam 140.272.772
Halkbank 122.671.728
Ereğli Demir Çelik 111.724.526
Soda Sanayii 100.790.473
Pegasus 85.712.702
Tekfen Holding 82.278.618
Vakıflar Bankası 78.136.371
İş Fin.Kir. 73.248.956
Koza Madencilik 73.023.811
Emlak Konut GMYO 67.625.831
Karsan Otomotiv 67.504.234
İş Bankası (C) 65.584.375
ICBC Turkey Bank 60.446.348
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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