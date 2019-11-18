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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.141.651.536 Garanti Bankası 358.232.184 ASELSAN 268.581.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.141.651.536
|Garanti Bankası
|358.232.184
|ASELSAN
|268.581.771
|Petkim
|268.089.853
|Tüpraş
|198.251.145
|Akbank
|175.826.651
|Kardemir (D)
|161.466.297
|Şişe Cam
|140.272.772
|Halkbank
|122.671.728
|Ereğli Demir Çelik
|111.724.526
|Soda Sanayii
|100.790.473
|Pegasus
|85.712.702
|Tekfen Holding
|82.278.618
|Vakıflar Bankası
|78.136.371
|İş Fin.Kir.
|73.248.956
|Koza Madencilik
|73.023.811
|Emlak Konut GMYO
|67.625.831
|Karsan Otomotiv
|67.504.234
|İş Bankası (C)
|65.584.375
|ICBC Turkey Bank
|60.446.348
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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