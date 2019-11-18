Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.141.651.536 Garanti Bankası 358.232.184 ASELSAN 268.581.771 Petkim 268.089.853 Tüpraş 198.251.145 Akbank 175.826.651 Kardemir (D) 161.466.297 Şişe Cam 140.272.772 Halkbank 122.671.728 Ereğli Demir Çelik 111.724.526 Soda Sanayii 100.790.473 Pegasus 85.712.702 Tekfen Holding 82.278.618 Vakıflar Bankası 78.136.371 İş Fin.Kir. 73.248.956 Koza Madencilik 73.023.811 Emlak Konut GMYO 67.625.831 Karsan Otomotiv 67.504.234 İş Bankası (C) 65.584.375 ICBC Turkey Bank 60.446.348

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)