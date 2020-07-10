Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Trakya Cam 713.777.047 Emlak Konut GMYO 690.311.732 Şişe Cam 588.725.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Trakya Cam 713.777.047 Emlak Konut GMYO 690.311.732 Şişe Cam 588.725.401 Türk Hava Yolları 544.483.686 Garanti Bankası 538.680.655 Karsan Otomotiv 402.378.415 Zorlu Enerji 401.324.152 Aselsan 362.515.545 Odaş Elektrik 357.156.492 Kardemir (D) 351.388.453 Ereğli Demir Çelik 342.917.252 Tekfen Holding 318.590.357 Vakıflar Bankası 273.975.425 Petkim 259.971.793 T. Halk Bankası 243.434.192 Tüpraş 196.997.871 Akbank 185.752.623 Soda Sanayii 170.767.616 Sasa Polyester 167.043.435 Yapı ve Kredi Bank. 163.657.842 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi

Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon

Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu

Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti

Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor

Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı

İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor

Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı

18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek

Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü

Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi

Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak

Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi