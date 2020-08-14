Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 635.791.000 Tüpraş 379.719.456 Türk Hava Yolları 273.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|635.791.000
|Tüpraş
|379.719.456
|Türk Hava Yolları
|273.457.820
|Aselsan
|270.483.789
|Garanti Bankası
|258.834.907
|Turkcell
|252.385.000
|Karsan Otomotiv
|230.612.924
|Akbank
|214.517.189
|Güneş Sigorta
|210.717.815
|Doğan Holding
|196.659.870
|Şişe Cam
|191.566.291
|Kardemir (D)
|167.789.896
|Yapı ve Kredi Bank.
|157.526.501
|Koç Holding
|157.412.319
|Türk Telekom
|131.765.180
|T.S.K.B.
|113.385.999
|Trakya Cam
|109.328.803
| Aksa Enerji
|94.544.796
|Vakıflar Bankası
|90.769.459
|Bim Mağazalar
|90.675.188
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:21
Kaynak: AA
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