Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|631.722.102
|Kardemir (D)
|369.440.554
|Alkim Kimya
|184.556.007
|Garanti Bankası
|181.862.970
|Petkim
|172.697.510
|Doğan Holding
|161.913.389
|Sasa Polyester
|159.304.015
|ASELSAN
|143.933.214
|Turkcell
|129.522.386
|Akbank
|124.877.486
|Türk Hava Yolları
|121.144.755
|Vakıflar Bankası
|104.932.091
|Trakya Cam
|96.231.294
|Emlak Konut GMYO
|89.887.742
|Halk GMYO
|88.224.701
|İş Finansal Kiralama
|87.685.786
|Tüpraş
|87.270.223
|Şekerbank
|74.759.002
|Soda Sanayii
|71.735.179
|Zorlu Enerji
|65.409.626
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
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