Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 713.523.327 Kardemir (D) 382.735.079 Petkim 267.113.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 713.523.327
Kardemir (D) 382.735.079
Petkim 267.113.829
Turkcell 151.368.121
İş GMYO 140.233.717
Garanti Bankası 132.587.295
Odaş Elektrik 103.481.764
Emlak Konut GMYO 101.501.357
ASELSAN 99.635.479
İş Fiansal Kiralama 96.131.605
Bim Mağazalar 87.945.475
Türk Hava Yolları 86.871.059
Koç Holding 85.823.922
Tüpraş 82.829.975
Yapı ve Kredi Bankası 75.308.467
Migros Ticaret 75.104.532
Sasa Polyester 74.717.241
Eczacıbaşı İlaç 71.562.328
Trakya Cam 68.522.900
Vakıflar Bankası 68.081.932
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ticaret, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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