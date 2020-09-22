Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 713.523.327 Kardemir (D) 382.735.079 Petkim 267.113.829 Turkcell 151.368.121 İş GMYO 140.233.717 Garanti Bankası 132.587.295 Odaş Elektrik 103.481.764 Emlak Konut GMYO 101.501.357 ASELSAN 99.635.479 İş Fiansal Kiralama 96.131.605 Bim Mağazalar 87.945.475 Türk Hava Yolları 86.871.059 Koç Holding 85.823.922 Tüpraş 82.829.975 Yapı ve Kredi Bankası 75.308.467 Migros Ticaret 75.104.532 Sasa Polyester 74.717.241 Eczacıbaşı İlaç 71.562.328 Trakya Cam 68.522.900 Vakıflar Bankası 68.081.932 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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