Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 630.908.435 Sasa Polyester 315.671.752 Garanti Bankası 313.080.070 ASELSAN 274.000.802 Kerevitaş Gıda 269.969.107 Kardemir (D) 260.217.813 Şişe Cam 234.546.721 Petkim 203.065.319 Şekerbank 197.044.904 Oyak Çimento 194.998.422 Zorlu Enerji 167.840.896 İş GMYO 162.479.581 Türk Hava Yolları 135.612.130 Emlak Konut GMYO 131.291.438 Gözde Girişim 126.752.764 Net Holding 124.909.710 İş Finansal Kiralama 124.601.433 Tüpraş 117.627.001 Arçelik 113.219.051 MLP Sağlık 98.854.459 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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