Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|630.908.435
|Sasa Polyester
|315.671.752
|Garanti Bankası
|313.080.070
|ASELSAN
|274.000.802
|Kerevitaş Gıda
|269.969.107
|Kardemir (D)
|260.217.813
|Şişe Cam
|234.546.721
|Petkim
|203.065.319
|Şekerbank
|197.044.904
|Oyak Çimento
|194.998.422
|Zorlu Enerji
|167.840.896
|İş GMYO
|162.479.581
|Türk Hava Yolları
|135.612.130
|Emlak Konut GMYO
|131.291.438
|Gözde Girişim
|126.752.764
|Net Holding
|124.909.710
|İş Finansal Kiralama
|124.601.433
|Tüpraş
|117.627.001
|Arçelik
|113.219.051
|MLP Sağlık
|98.854.459
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi