Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 434.118.508 Garanti Bankası 393.576.950 Odaş Elektrik 328.865.605 Kardemir (D) 321.010.269 Şişe Cam 272.355.371 Koç Holding 190.241.671 Turkcell 188.650.379 Gübre Fabrikaları 181.464.387 Doğan Holding 180.897.893 Şekerbank 167.431.257 Yapı ve Kredi Bankası 162.959.370 Türk Hava Yolları 159.499.386 Petkim 155.297.328 Eczacıbaşı İlaç 147.580.942 Zorlu Enerji 147.170.429 Aksa Enerji 123.651.719 Emlak Konut GMYO 113.291.901 Kerevitaş Gıda 105.276.311 Gözde Girişim 102.794.987 Otokar 94.718.740 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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