Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|434.118.508
|Garanti Bankası
|393.576.950
|Odaş Elektrik
|328.865.605
|Kardemir (D)
|321.010.269
|Şişe Cam
|272.355.371
|Koç Holding
|190.241.671
|Turkcell
|188.650.379
|Gübre Fabrikaları
|181.464.387
|Doğan Holding
|180.897.893
|Şekerbank
|167.431.257
|Yapı ve Kredi Bankası
|162.959.370
|Türk Hava Yolları
|159.499.386
|Petkim
|155.297.328
|Eczacıbaşı İlaç
|147.580.942
|Zorlu Enerji
|147.170.429
|Aksa Enerji
|123.651.719
|Emlak Konut GMYO
|113.291.901
|Kerevitaş Gıda
|105.276.311
|Gözde Girişim
|102.794.987
|Otokar
|94.718.740
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi