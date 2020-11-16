Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.151.386.323 Kardemir (D) 708.118.923 Yapı ve Kredi Bankası 474.021.687 Şişe Cam 384.977.113 Tüpraş 370.100.435 Akbank 365.975.738 Türk Hava Yolları 332.436.839 Petkim 305.174.766 Turkcell 217.189.803 Vakıflar Bankası 205.332.621 Pegasus 199.590.485 Odaş Elektrik 183.330.075 Halkbank 170.103.920 ASELSAN 147.260.743 Doğuş Otomotiv 146.215.468 Emlak Konut GMYO 145.587.608 İş Bankası (C) 135.983.266 Şekerbank 129.507.929 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 128.882.246 Koç Holding 126.580.966 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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