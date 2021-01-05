Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 1.556.253.876 Koza Altın 829.675.576 Karsan Otomotiv 677.434.525 Emlak Konut GMYO 567.690.424 Garanti Bankası 496.844.331 Şişe Cam 437.103.129 Kardemir (D) 422.910.418 Tekfen Holding 387.345.285 Petkim 385.717.818 Turkcell 346.079.871 Türk Hava Yolları 340.124.309 Yapı ve Kredi Bankası 333.809.721 Otokar 308.298.994 Koza Madencilik 307.245.780 Akbank 280.988.122 GSD Holding 257.121.958 İş GMYO 255.763.719 Odaş Elektrik 254.389.193 Alarko Holding 212.186.051 Ereğli Demir Çelik 206.780.044 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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