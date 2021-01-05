Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.556.253.876
|Koza Altın
|829.675.576
|Karsan Otomotiv
|677.434.525
|Emlak Konut GMYO
|567.690.424
|Garanti Bankası
|496.844.331
|Şişe Cam
|437.103.129
|Kardemir (D)
|422.910.418
|Tekfen Holding
|387.345.285
|Petkim
|385.717.818
|Turkcell
|346.079.871
|Türk Hava Yolları
|340.124.309
|Yapı ve Kredi Bankası
|333.809.721
|Otokar
|308.298.994
|Koza Madencilik
|307.245.780
|Akbank
|280.988.122
|GSD Holding
|257.121.958
|İş GMYO
|255.763.719
|Odaş Elektrik
|254.389.193
|Alarko Holding
|212.186.051
|Ereğli Demir Çelik
|206.780.044
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi