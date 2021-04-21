Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|685.309.930
|Garanti Bankası
|522.778.216
|Ereğli Demir Çelik
|496.728.419
|Kardemir (D)
|341.853.111
|Türk Hava Yolları
|251.775.475
|Koza Altın
|233.995.457
|Yapı ve Kredi Bankası
|221.810.184
|Şişe Cam
|215.063.029
|Odaş Elektrik
|190.585.123
|Akbank
|169.277.393
|Sasa Polyester
|159.976.768
|Gübre Fabrikaları
|159.737.398
|Ford Otosan
|118.283.453
|Emlak Konut GMYO
|118.198.961
|Vestel
|106.899.861
|Tüpraş
|103.402.835
|Bim Mağazalar
|102.888.179
|Turkcell
|100.293.746
|Pegasus
|99.414.737
|İş Bankası (C)
|89.729.431
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi