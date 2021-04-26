Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|599.190.792
|Garanti Bankası
|590.277.204
|Petkim
|480.324.275
|Kardemir (D)
|372.042.867
|Türk Hava Yolları
|317.064.433
|SASA Polyester
|232.003.310
|Koza Altın
|228.752.832
|Yapı ve Kredi Bankası
|214.181.298
|Akbank
|159.499.332
|Koç Holding
|146.639.011
|Tüpraş
|142.609.724
|Şişe Cam
|137.820.680
|Emlak Konut GMYO
|132.833.992
|Ford Otosan
|128.547.228
|Pegasus
|111.469.133
|TAV Havalimanları
|104.087.710
|Net Holding
|97.789.475
|Sabancı Holding
|96.797.954
|Turkcell
|88.747.207
|ASELSAN
|86.294.780
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi