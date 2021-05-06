Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.379.420.299
|Türk Hava Yolları
|627.091.372
|Ereğli Demir Çelik
|562.545.492
|Garanti Bankası
|504.491.625
|Petkim
|428.848.158
|Koza Altın
|285.498.171
|Tüpraş
|219.292.632
|Pegasus
|207.738.252
|Ford Otosan
|184.296.569
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.167.148
|Arçelik
|149.663.914
|Sabancı Holding
|142.767.497
|Sasa Polyester
|122.900.760
|Bim Mağazalar
|108.242.442
|Migros Ticaret
|103.012.697
|Şişe Cam
|101.123.613
|Akbank
|99.486.240
|Türk Telekom
|95.022.209
|Hektaş
|92.169.527
|Koç Holding
|82.681.967
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi