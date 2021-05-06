Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.379.420.299 Türk Hava Yolları 627.091.372 Ereğli Demir Çelik 562.545.492 Garanti Bankası 504.491.625 Petkim 428.848.158 Koza Altın 285.498.171 Tüpraş 219.292.632 Pegasus 207.738.252 Ford Otosan 184.296.569 Yapı ve Kredi Bankası 156.167.148 Arçelik 149.663.914 Sabancı Holding 142.767.497 Sasa Polyester 122.900.760 Bim Mağazalar 108.242.442 Migros Ticaret 103.012.697 Şişe Cam 101.123.613 Akbank 99.486.240 Türk Telekom 95.022.209 Hektaş 92.169.527 Koç Holding 82.681.967 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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