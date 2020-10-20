Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.253 0,17 BIST ANKARA 2.239 0,44 BIST ANTALYA 1.875 3,15 BIST BALIKESİR 1.664 1,77 BIST BURSA 3.494 -1,18 BIST DENIZLI 3.246 4,14 BIST ISTANBUL 1.330 0,34 BIST IZMIR 2.929 0,95 BIST KAYSERI 7.281 0,85 BIST KOCAELI 2.618 0,36 BIST KONYA 2.435 5,40 BIST TEKIRDAĞ 8.867 4,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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