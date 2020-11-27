Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.321
|-0,98
|BIST ANKARA
|2.229
|0,06
|BIST ANTALYA
|1.937
|-1,29
|BIST BALIKESİR
|1.758
|-1,30
|BIST BURSA
|3.491
|-0,49
|BIST DENIZLI
|2.846
|0,35
|BIST ISTANBUL
|1.404
|-0,20
|BIST IZMIR
|3.089
|0,70
|BIST KAYSERI
|7.549
|1,93
|BIST KOCAELI
|3.168
|1,01
|BIST KONYA
|2.542
|0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|9.091
|0,29
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi