Son Dakika Haberleri: Günyüzü'nde Ev Yangını

Günyüzü'nde Ev Yangını

1 saat önce

Günyüzü ilçesinde bir evde, sobaya dökülen benzin yüzünden çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken büyük maddi hasar meyana geldi.

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Günyüzü ilçesinde bir evde, sobaya dökülen benzin yüzünden çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken büyük maddi hasar meyana geldi.

Olay, Gümüşkonak mahallesi Çakmak yaylasında yaşandı. Yusuf Kızılçay'ın yanında çobanlık yapan B.A., tutuşturmak için sobanın içine benzin dökünce ateş birden alevlendi. Alevler bir anda evin her yerine yayıldı. Kendini dışarı atan B.A. olaydan yara almadan kurtuldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:18 Kaynak: İHA

Gümüşkonak, Günyüzü, Güncel
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