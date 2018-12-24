Günyüzü'nde Ev Yangını
1 saat önce
Günyüzü ilçesinde bir evde, sobaya dökülen benzin yüzünden çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken büyük maddi hasar meyana geldi.
Günyüzü
ilçesinde bir evde, sobaya dökülen benzin yüzünden çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken büyük maddi hasar meyana geldi.
Olay, Gümüşkonak
mahallesi Çakmak yaylasında yaşandı. Yusuf Kızılçay'ın yanında çobanlık yapan B.A., tutuşturmak için sobanın içine benzin dökünce ateş birden alevlendi. Alevler bir anda evin her yerine yayıldı. Kendini dışarı atan B.A. olaydan yara almadan kurtuldu.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:18 Kaynak: İHA
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