Günyüzü'nde 'Sürü Yönetimi' eğitimi tamamlandı - Son Dakika

Günyüzü'nde 'Sürü Yönetimi' eğitimi tamamlandı
13.12.2020 11:47
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 'Sürü Yönetim' eğitimini başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs bitirme belgeleri verildi.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 'Sürü Yönetim' eğitimini başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs bitirme belgeleri verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca "Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi" kapsamında küçükbaş hayvanların sevk ve idaresine yönelik düzenlenen sürü yönetimi elemanı eğitimleri toplam 120 saat olmak üzere 15 gün sürdü. Günyüzü Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile ilçede tamamlanan eğitimde başarılı olan kursiyerlere Günyüzü Kaymakamlığı toplantı salonunda ilçe Kaymakamı Burak Akeller tarafından kurs bitirme belgeleri verildi. - ESKİŞEHİR
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