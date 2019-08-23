Günyüzülüler Derneği'nden Başkan Durgut'a ziyaret
1 saat önce
Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Günyüzü ilçesinin sorunları ve çözüm yolları hakkında karşılıklı sohbet edildi. Günyüzülüler Derneği Başkanı Ali Ramazan Çınar, Başkan Durgut'a plaket hediye etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Yönetim Kurulu üyeleri ilçeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR
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