Son Dakika Haberleri: Günyüzülüler Derneği'nden Başkan Durgut'a ziyaret
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Günyüzülüler Derneği'nden Başkan Durgut'a ziyaret

1 saat önce

Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u makamında ziyaret etti.

Günyüzülüler Derneği'nden Başkan Durgut'a ziyaret, System.String[]

Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u makamında ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Günyüzü ilçesinin sorunları ve çözüm yolları hakkında karşılıklı sohbet edildi. Günyüzülüler Derneği Başkanı Ali Ramazan Çınar, Başkan Durgut'a plaket hediye etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Yönetim Kurulu üyeleri ilçeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Menderes Durgut, Günyüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
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