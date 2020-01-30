Gürbüzler Kur'an Kursundan ara dönem kampı - Son Dakika

Gürbüzler Kur'an Kursu il ve ilçelerdeki öğrencileri bir araya getirerek ara kampına girdi.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan ve bölgenin en eski Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursunun ev sahipliğini üstlendiği ve Zonguldak Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen "Gençliğe değer kış kampında" Zonguldak ve ilçelerden toplam 60 öğrenci bir araya gelerek kamp süresince çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. Devrek'e bağlı Gürbüzler Kur'an Kursunda düzenlenen kamp açılış ateşini İl müftüsü ve ilçe müftüleri birlikte ateşledi. Düzenlenen programda konuşan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli," Ahzab Suresi 70-71. ayetlerden hareketle "takvadan, doğru sözlü olmaktan ve bunların neticesinde de Rabbimizin işlerimizi düzelteceğinden, insanın kendisine, ailesine, toplumuna, tüm insanlığa ve tüm canlılara karşı sorumluluğu var. Bu sorumlulukları yerine getirebilmemiz için önce kendimizi tanımamız, insan olduğumuzun sonra da Allah'a imanla kulluğumuzun farkına varmamız gerekiyor. İman bize kulluğumuzu öğretir, imanlı insan her işini güzel yapar. Müslüman güzeli arayan ve ona talip olandır. Buraya güzel bir ruhla geldiniz, diriliş ruhuyla buradan ayrılacaksınız. Programımız hayırlı olsun, tüm eğitimcilerimize ve değerli gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Gürbüzler Kur'an Kursu Derneğinin desteklerinin de yer aldığı kamp bir hafta devam edecek. - ZONGULDAK