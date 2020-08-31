Gürcistan'da genel seçimler 31 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Gürcistan'da genel seçimlerin 31 Ekim'de düzenleneceği bildirildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, genel seçimlerin 31 Ekim'de düzenlenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Zurabişvili, yaptığı açıklamada, seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Seçimlerin 4 yılda bir düzenlendiği Gürcistan Parlamentosunda 150 milletvekili bulunuyor.