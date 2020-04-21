Gürcistan'da OHAL, 22 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Gürcistan'da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), 22 Mayıs'a kadar uzatıldı.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçerli olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 22 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Karara göre olağanüstü hal 22 Mayıs 2020'ye kadar sürecek. Mevcut kararname, ek kısıtlamalar getirmeyen aynı süre boyunca devam edecektir. Bu kararla kısıtlamaların kaldırılmasına hazırlanabileceğiz" ifadelerini kullandı.



Zurabişvili, "Bir ay önce Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda bilgi vermiştik. Ayrıca anayasal haklara bazı kısıtlamalar getiren bir kararname de sunduk. Alınan önlemlerin bir sonucu olarak hastalığın yayılma oranını kontrol edebildik" dedi.



"Ancak bu kısıtlamalar onları önceden almamız gerektiği anlamına gelmiyor" diyen Zurabişvili, "Hesaplamalar ve tahminler, salgının iç yayılımının önümüzdeki 2-3 hafta içinde artacağını göstermektedir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, olağanüstü halin korona virüsün kitlesel yayılmasını önlemek, potansiyel tehditleri ortadan kaldırmak için uzatıldığını sözlerine ekledi.



Öte yandan, Gürcistan'da daha önce 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmişti.



Toplam 428 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği Gürcistan'da virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. - TİFLİS