Gürcistan'daki genel seçimde Gürcü Hayali partisi önde - Son Dakika

Gürcistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Gürcü Hayali (GD) partisi yüzde 49,32 ile birinci sırada yer alıyor.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu şimdiye kadar oyların yüzde 58,54'ünü saydı. Komisyon tarafından açıklanan, 150 sandalyeli Meclise girecek milletvekillerini belirlemek için yapılan genel seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre GD partisi yüzde 49,32 oy alarak birinci sırada bulunuyor.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Birlik Ulusal Hareketi Partisinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet" seçim blokunun yüzde 25,94 oyla ikinci sırada, Avrupalı Gürcistan partisinin de 3,77 oyla 3. sırada olduğu belirtiliyor.

Sonuçlara göre 9 siyasi partinin yüzde bir barajını geçerek parlamentoya girmesi bekleniyor.

Muhalefetten hükümete "seçimde hile" suçlaması

Öte yandan Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan ilk sonuçları duyurmasının ardından açıklama yapan "Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet" seçim blokunun liderleri, aslında seçimlerde muhalefetin kazandığını, Komisyon tarafından açıklanan sonuçların doğru olmadığını ve hükümetin seçimde hile yaptığını savundu.

Muhalefet liderleri, halkı yerel saatle 16.00'da başkent Tiflis'te protesto için toplanmaya çağırdı.

İkinci turlar

Seçimlerin ilk kez nispi temsil sistemine göre düzenlendiği Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis, oransal sistem ile seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemi ile seçilen 30 üyeden oluşacak.

Komisyon tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre çoğunluk sistemi ile başkent Tiflis ve ülkenin çeşitli bölgelerinde ikinci turların yapılacağı belirtiliyor.

Oy sayma işlemi devam ediyor.