Gürcistan karasularında avlanan hamsinin satışına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gürcistan karasularında avlanan hamsinin satışına başlandı - Son Dakika Ekonomi

Gürcistan karasularında avlanan hamsinin satışına başlandı

6 saat önce

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Gürcistan karasularında avlanan hamsinin bugünden itibaren satışına başlandığını söyledi.

Gürcistan karasularında avlanan hamsinin satışına başlandı, System.String[]

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Gürcistan karasularında avlanan hamsinin bugünden itibaren satışına başlandığını söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk teknelerinin Gürcistan karasularında avlandığını, buradaki hamsi avının iki ayı aşkın süre devam edeceğini aktardı.

Türkiye'de bu yıl hamsi avının artık çok nadir yapılacağını kaydeden Arslan, "2020 yılında Gürcistan'dan gelen hamsi tüketilecek, bugünden itibaren satışına da başlandı. Genel olarak Gürcü hamsisi tezgahlarda olacak. Yerli hamsi çok nadir olacak. Belli aralıklarla zaman zaman, kısım kısım, hamsi sürüsü geldiğinde avlanacaktır." diye konuştu.

Arslan, hamsinin kilogramının 10-15 liradan satıldığını ifade etti.

Hamsi dışında mezgit ve istavritin de tezgahlarda olacağını dile getiren Arslan, "Şu anda mezgit kıyı balıkçıları tarafından avlanıyor ama bol değil. İstavrit avından da çok umudumuz yok, bundan sonrası için yerli tür olarak mezgit ve istavrit avlanacak." dedi.

Gürcistan, Piraziz, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar
Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
22:11 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar - Son Dakika Ekonomi
21:56 TCMB'den döviz tevdiat artışına karşı önlem - Son Dakika Ekonomi
21:29 Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
20:56 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:50 Toyota Supra fanları Vegas'ta toplandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 22:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan karasularında avlanan hamsinin satışına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]