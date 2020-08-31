Gürcistanlı kadının Kendall Jenner'a benzerliği görenleri şaşırttı - Son Dakika

Gürcistanlı kadının Kendall Jenner'a benzerliği görenleri şaşırttı

Gürcistanlı Teona Chachua (29), Kim Kardashian'ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall Jenner'a birebir benzerliği görenleri şaşırtıyor.

Gürcistanlı kadının Kendall Jenner'a benzerliği görenleri şaşırttı, System.String[]

Gürcistanlı Teona Chachua (29), Kim Kardashian'ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall Jenner'a birebir benzerliği görenleri şaşırtıyor. Chachua'nın akrabaları bile benzerliğe şaşırırken, Chachua'ya dünya ajanslarından teklif yağıyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan bir çocuk annesi Teona Chachua, Kim Kardashian'ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall Jenner'a birebir benzerliği görenleri hayrete düşürüyor. 2018 yılına kadar TV yıldızı ve süpermodel Kendall Jenner'a benzediğinin farkında olmayan  Chachua, şimdilerde benzerliğin tadını çıkarıyor.

"İNSANLAR SOKAKLARDA DURDURMAYA BAŞLADI"

Chachua, Kendall Jenner'e benzerliğle yaptığı açıklamada, "İnsanlar beni sokakta durdurmaya başlayınca şok oldum.O zaman benzerliğin farkına vardım. Ajanslardan teklif yağıyor. Şaşkınım" diye konuştu.


Kim Kardashian, Kendall Jenner, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Gürcistanlı kadının Kendall Jenner'a benzerliği görenleri şaşırttı - Son Dakika Dünya

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