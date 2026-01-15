Gürer: Su Sorunu İktidarın Sorumluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gürer: Su Sorunu İktidarın Sorumluluğu

Gürer: Su Sorunu İktidarın Sorumluluğu
15.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, su yönetiminin iktidarın sorumluluğu olduğunu vurguladı ve eleştirilerde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın Ankara'daki su sorununu öne çıkarıp "sorumluluktan sıyrılmaya" çalıştığını söyleyerek, "Ülkemizde suyun yönetilmesi tamamen siyasi iktidarın sorumluluğundadır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki su sorununa karşı iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini ileri sürdü.

Ülkede su kaynaklarının geliştirilmesinin ve bu konudaki diğer faaliyetlerin DSİ'nin sorumluluğunda olduğunu belirten Gürer, "Su kısıtı yaşayan ülkemiz için yağış ortalamasının azalması, içme suyu kaynakları ve su seviyesinin hızla düşmesi, su rezervlerinin kritik noktaya gelmesi nedeniyle suyun daha etkin ve verimli kullanılması için tedbirlerin alınması tüm ülke genelinde zorunluluktur." açıklamasında bulundu.

Gürer, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) içme suyu ve altyapı sorunlarıyla ilgili yöneltilen eleştirilere ilişkin, "ABB 7 yıldır CHP'de. 7 yılda su boruları birden bire verimsiz hale gelmez, o anlamda su kayıpları 7 yılda oluşmaz. Altyapı eksikliğinde en az 20 yıllık bir ihmal söz konusudur." ifadesini kullandı.

Bu yılki yağış seviyesinin çok düştüğünü ve su sorunundan pek çok kişinin etkilendiğini belirten Gürer, şöyle konuştu:

"İktidar sorumluluktan sıyrılmak için Ankara'nın su sorununu öne çıkarıp, belediyeler üzerinden bir tartışma yaratıp, sanki 'iktidar ve belediye arasında bir ayrım varmış' gibi, sorunun esas sahibi olması gerekirken, belediyeler üzerinden siyasi algı yapmaya çalışıyor. Bunu 'görülen tehlikenin kendi üzerinden atılmasına yönelik strateji' olarak değerlendirmek lazım. Ülkemizde suyun yönetilmesi tamamen siyasi iktidarın sorumluluğundadır."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürer: Su Sorunu İktidarın Sorumluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:23:08. #7.11#
SON DAKİKA: Gürer: Su Sorunu İktidarın Sorumluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.