Spor

Güreş Milli Takımı Ivan Yariguin İçin Yola Çıktı

26.01.2026 17:34
Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek.

Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı, turnuva için yola çıkıyor.

Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Sporcular

57 kg - Yusuf Demir

57 kg - Muhammet Karavuş

61 kg - Recep Topal

61 kg - Emrah Ormanoğlu

65 kg - Ahmet Duman

74 kg - Ömer Faruk Çayır

79 kg - Okan Tahtacı

86 kg - İsmail Küçüksolak

92 kg - Fatih Erdin

92 kg - Osman Göçen

97 kg - Mustafa Sessiz

125 kg - Feyzullah Aktürk

Teknik Kadro

Soner Demirtaş - Teknik Direktör

Ishak Irbaikhanov - Antrenör

Osman Köse - Masör - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

