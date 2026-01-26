Güreş Milli Takımı Ivan Yariguin İçin Yola Çıktı

Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı, turnuva için yola çıkıyor.
Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek.
Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik kadro şu isimlerden oluşuyor:
Sporcular
57 kg - Yusuf Demir
57 kg - Muhammet Karavuş
61 kg - Recep Topal
61 kg - Emrah Ormanoğlu
65 kg - Ahmet Duman
74 kg - Ömer Faruk Çayır
79 kg - Okan Tahtacı
86 kg - İsmail Küçüksolak
92 kg - Fatih Erdin
92 kg - Osman Göçen
97 kg - Mustafa Sessiz
125 kg - Feyzullah Aktürk
Teknik Kadro
Soner Demirtaş - Teknik Direktör
Ishak Irbaikhanov - Antrenör
Osman Köse - Masör - İSTANBUL
