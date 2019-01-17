Güreş Milli Takımı'nda Teknik Kadro Değişikliği
2 saat önce
A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı.
A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı.
Teknik direktör Isak Irbaikhanov ve antrenör Adem Bereket görevine devam ederken Mehmet Yozgat
ile Ali Kılınç
ise teknik heyete yeni katılan isimler oldular. Yüksel Şanlı, Abdullah Çakmar ve Remzi Musaoğlu ile de yollar ayrıldı. Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
göreve yeni gelen isimlere başarılar dileyerek, "Görevden ayrılan antrenörlerimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:06 Kaynak: DHA
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