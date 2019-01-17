Son Dakika Haberleri: Güreş Milli Takımı'nda Teknik Kadro Değişikliği

Güreş Milli Takımı'nda Teknik Kadro Değişikliği

2 saat önce

A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı.

Güreş Milli Takımı'nda Teknik Kadro Değişikliği, System.String[]


A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı. 

Teknik direktör Isak Irbaikhanov ve antrenör Adem Bereket görevine devam ederken Mehmet Yozgat ile Ali Kılınç ise teknik heyete yeni katılan isimler oldular. Yüksel Şanlı, Abdullah Çakmar ve Remzi Musaoğlu ile de yollar ayrıldı. 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın göreve yeni gelen isimlere başarılar dileyerek, "Görevden ayrılan antrenörlerimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:06 Kaynak: DHA

Mehmet Yozgat, Spor
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