Güreşe adanmış hayat: Yaşar Doğu

07.01.2026 11:29
Türk güreşinin efsanelerinden Yaşar Doğu, vefatının 65. yılında anılıyor.

"Türk güreşinin babası" olarak anılan Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya geldi. Yaşar Doğu, 1. Dünya Savaşı'na katılan babasının şehit olması üzerine dedesinin köyü Emirli'de büyüdü.

Çocukluğunun geçtiği Emirli'de karakucak güreşi yapan ve başarılarıyla ünü duyulmaya başlanan Doğu, Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine geçti.

Doğu, milli mayoyla şampiyonluklar elde etti ve karakteriyle de efsaneler arasına girdi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki 1939 Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Doğu, yaptığı dört güreşin birinde yenilerek ikinci sırayı aldı. Bu mağlubiyet Doğu'nun kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla aldığı ilk ve tek yenilgi oldu.

Doğu, ilk Avrupa şampiyonluğunu İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşadı. 1946'daki organizasyonda 73 kiloda 6 maça çıkan Doğu, rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu ünvanını elde etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da bir yıl sonra yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda da yine bütün rakiplerini deviren Doğu, 73 kiloda hem serbest hem de grekoromen stilde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Olimpiyat şampiyonluğu

Yaşar Doğu, 1948 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya alarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bir sporcunun kariyerinde elde edebileceği en özel şampiyonluğu Londra'da yaşayan Doğu, adını efsaneler arasına yazdırdı.

İstanbul'da 1949 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanan Doğu, hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası'na katıldı.

1951 Helsinki Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçilerin tamamı şampiyonlukla yurda döndü. Güreş Milli Takımı'nda Yaşar Doğu'nun yanı sıra Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Nasuh Akar, Celal Atik, Ali Yücel, İbrahim Zengin ve Adil Candemir, yer alıyordu. Doğu, kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda elde etti.

Türk güreşinin efsane ismi Yaşar Doğu, ay-yıldızlı mayoyla 47 güreş müsabakasının yalnızca birini kaybederken galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazandı.

"Türk güreşinin babası"

Kariyerinde birer olimpiyat ve dünya ile üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yaşar Doğu, sporculuk hayatından sonra da minderden kopmadı.

Türk güreşine antrenör olarak hizmet etmeye devam eden Doğu, köy köy dolaşıp yetenekli gençleri keşfetti ve öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

Örnek karaktere sahip Doğu, odun çuvallarını sırtında taşıyarak yaktığı sobayla öğrencilerinin üşümemesini sağladı. Minderlerin söküğünü diken, öğrencilerine iş bulan Doğu, karşılık beklemeden yaptıklarıyla artık Türk güreşinin babasıydı.

Takımıyla İsveç'te bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Doğu, doktorların "dinlen" tavsiyesine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti.

Yaşar Doğu, Ankara'da geçirdiği ikinci kalp krizi sonrası 8 Ocak 1961'de vefat etti. Efsane güreşçinin kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunuyor.

Ömrünü güreşe adayan Doğu'nun, Samsun'un Emirli Mahallesi'nde yaşadığı ev, anı evi müzesi olarak ziyarete açık tutuluyor.

Kaynak: AA

