Gürkan'dan hicri yeni yıl ve muharrem ayı mesajı - Son Dakika

Gürkan'dan hicri yeni yıl ve muharrem ayı mesajı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hicri Takvime göre Muharrem ayının başlaması ve Hicri Yeni Yıl olan 1442 yılına girilmesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hicri Takvime göre Muharrem ayının başlaması ve Hicri Yeni Yıl olan 1442 yılına girilmesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Gürkan, "Hz. Nuh'un gemisinin karaya çıkması gibi pek çok tarihi olayın yanı sıra İslam tarihinde de dönüm noktası olan çok sayıda hadiselerin yaşandığı Muharrem ayına girmiş bulunmaktayız. Esasında Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure gününün ilahi bereket ve feyzini içerisinde barındırmaktadır. Aynı zamanda Muharrem ayında Peygamber Efendimizin (SAV) sevgili torunlarından Hz. Hüseyin'in ve 70'e aşkın Ehl-i Beyt mensubunun şehit edildiği Kerbela olayı yaşanmıştır. Dolayısıyla tüm Müslümanların ciğerlerinin yandığı bir matem ve hüzün ayıdır. Bu elim hadiseden dersler çıkararak tüm inananların birlik beraberlik içerisinde kardeşlik ikliminde yaşamalarının önemi ortadadır. Özellikle içerisinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ortamında bir ve beraber olmanın ne kadar büyük bir öneme haiz olduğu açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin yeni Hicri yılını tebrik eder, Muharrem ayının birlik beraberliğimizi pekiştirmesini ve salgın ortamının tüm dünyadan bir an önce son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:25
Kaynak: İHA
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