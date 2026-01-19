Gürkan Karadağ Zirveye Çıkmak İstiyor

Boksör Gürkan Karadağ, 13 Şubat'ta Moskova'da düzenlenecek organizasyonla birlikte ağır sıklette zirveye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Profesyonel boksta son dönemde başarılı sonuçlara imza atan ağır sıklet dövüşçüsü Gürkan Karadağ, 13 Şubat tarihinde Rusya'nın en prestijli organizasyonunda ringe çıkacak. Bu maç için uzun süredir hazırlandığını ifade eden Karadağ, müsabakaya ilişkin konuştu. Geçmişte UBO (Universal Boxing Organization) şampiyonu olduğunu belirten Gürkan Karadağ, "Bu maça 4 aydır hazırlanıyoruz. Bu maç için 18 kilo verdik. Benim de gücümle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bize maddi manevi destek olan Şener Gençer ve Ali Karagöz'e de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maç ülkemiz için hayırlısı olur. Hedefimiz ağır sıklette bu maçı alıp zirveye çıkmak. Rakibimiz kilo olarak bizden ağır. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Boy ve kilo avantajı onda, güç avantajı bizde. Her şey Allah'tan" ifadelerini kullandı.

Antrenör Ali Çıtak ise Karadağ'ın geçmişte elde ettiği Avrupa şampiyonluğu başarılarını hatırlatarak, "Şimdi uluslararası alanda dövüşeceğiz. Sonrasında Tayland'da bir maçımız var. İyi hazırlanacağız" dedi. - İSTANBUL