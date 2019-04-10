Güroymak'ta Meyve Fidanı Satışı Başladı

Güroymak ilçesinde meyve fidanı satışı başladı.

Güroymak ilçesinde meyve fidanı satışı başladı.



Bağlar Mahallesi'ndeki Mehmet Selim Özmen Camisi yanında satışa sunulan elma, armut, kiraz ve erik fidanlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Fidan satıcısı Bedrettin Yıldız, yaptığı açıklamada, "16 çeşit aşılı ve sertifikalı fidan getirerek satışını yapıyorum. Fiyatlar 10 ile 20 lira arasında değişiyor. Elimizde birçok meyve fidanı bulunuyor. Elma, armut, kiraz ve erik gibi meyve fidanı bulunduruyoruz. Ayrıca çam fidanı da satıyoruz. Bir ay boyunca satışlarımız sürecek." dedi.



Vatandaşlardan Cevdet Tuncay da farkındalık yaratmak amacıyla fidan diktiğini, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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