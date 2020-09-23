Gürpınar'da kırsal mahalle yolları yenileniyor - Son Dakika

Gürpınar'da kırsal mahalle yolları yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürpınar ilçesine yapılan sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Gürpınar'da kırsal mahalle yolları yenileniyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürpınar ilçesine yapılan sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde alt yapı, yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Gürpınar ilçesine bağlı Koyunyatağı, Ortaköy, Çavuştepe, Çakınlı, Yatağan Aşağıkaymaz ve Arkboyu mahalleleri ile Hasankoç ve Arkboyu mezra yolunda toplamda 13,5 kilometre asfaltlama çalışması yapıldı.

Çalışmaların tamamlandığı yollarda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yol çizgi çalışması yaptı.

Ayrıca ilçenin kırsal mahalle ve arazi yollarında başlatılan çalışmalar birçok noktada tamamlandı. Üçgen, Çörekli, Cevizlan grup yolu ile Taşdöndüren, Oğuldamı, Topçudeğirmeni, Taşlıyazı, Bozyiğit, Dikbıyık, Beşbudak ve Akbulut mahallelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çavuştepe, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar'da kırsal mahalle yolları yenileniyor - Son Dakika

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