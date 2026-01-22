Gürsel Tekin, Abdulvahap Göçer'e Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Politika

Gürsel Tekin, Abdulvahap Göçer'e Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

22.01.2026 15:23
CHP'li Gürsel Tekin, ihraç istemiyle disipline sevk edilen Göçer'e destek verdi, partinin tutumunu eleştirdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek ziyaretinde bulundu.

Göçer'i belediyede ziyaret eden Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'de kendilerini ev sahibi olarak gördüklerini söyledi.

Partilerine zarar vermemek için az konuştuklarını, Göçer'in ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin doğru olmadığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Tam da Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç duyduğu bir ortamda CHP yöneticilerinin bu tutumu, bu davranışları gerçekten bizi şaşırtıyor. Ellerinde de var bir iki tane kirli medyaları, o kirli medyalarıyla onlarca iftira attılar. 42 yıllık CHP'liyim. Bizi itirafçı, iftiracı ve çetelere hedef haline getirdiler. Hiçbir çetenin kudreti bize yetmez. Ömrümüz çetelerle mücadele ederek geçti. Biz kimden korkarız? Babaevine bir ateş düşmüş, bu ateşi nasıl söndürebiliriz diye uğraşırken, ellerindeki o kirli medyayla, parayla tutmuş oldukları trollerle sözde bizi esir alacaklar. Hiçbir güç bizi esir alamaz."

Tekin, siyasi partilerin anayasasının kendi tüzüğü olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüzük hangi hallerde partiden atar? Bir yüz kızartıcı suç, iki yolsuzluk yaparsanız. Bütün bu yolsuzluklara bulaşmış ismini zikrettiğim insanlar atılmayıp bunlar atılıyorsa bunu da kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Hiçbir arkadaşımızı atılmış kabul etmiyorum çünkü hukuken mümkün değil, bugüne kadar bu gerekçelerle Aziz İhsan'ları, Ertan Yıldız'ları eleştirdiği için partiden atılan her arkadaşımızın güvencesi biziz. Hiç kimse merak etmesin. Sevgili Başkanımı bütün Türkiye tanıdı, çok da sevdi. Türkiye'nin birçok ilinden selamlarını, saygılarını gönderdiler. Başkanımız yalnız değildir. CHP, kendi temiz mazisine kavuşacaktır."

Yazıhan Belediye Başkanı Göçer ise destek ziyaretinde bulunan Gürsel Tekin ve ekibine teşekkür etti.

Yazıhan halkının iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirten Göçer, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir partidir. Demokrasiyi Türkiye'ye getiren partidir ama geldiğimiz noktada partiyi aracı olarak kullanıp zenginleşen ve menfaatine kullanan insanlar var." dedi.

Kaynak: AA

