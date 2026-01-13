Gürsel Tekin Cem Vakfı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gürsel Tekin Cem Vakfı'nı Ziyaret Etti

13.01.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürsel Tekin, Cem Vakfı'nda Alevilik meseleleri üzerine görüşmelerde bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Cem Vakfını ziyaret etti.

Tekin, vakfın Bahçelievler'deki Genel Merkezi'ni ziyaretinde, Cem Vakfı Genel Müdürü Süleyman Kılıç ile Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mesut Yıldırım'la bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tekin, ziyareti uzun bir süredir planladıklarını belirterek, "Uzun süredir ötelenmiş, yok sayılmış bir Alevilik meselesi var. Aslında rahatlıkla çözülmesi gereken çok basit meselenin uzatılması konusunda fikir alışverişi yaptık. Gerek AK Parti gerekse MHP lideri Bahçeli'nin son dönemlerdeki tutumuyla bu ötelenmiş, yok sayılmış inanç grubunun, en demokratik, en anayasal, en insani hakları, en kısa süre içerisinde yerine getirilecektir." diye konuştu.

Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması konusundaki tartışmaların da çözüleceğine inandığını ifade eden Tekin, "Bütün inanç grupları kendisini özgürce ifade edebilmelidir. Bu bir inanç meselesi. Bu insani meselenin hızlı bir şekilde çözülmesi lazım ki insanların duyguları incinmesin. İnşallah en kısa sürede çözülür. Parlamentodaki 8 partinin 8'i de bu konuda hemfikir. İnşallah talep ettiklerini alırlar." dedi.

Cem Vakfı Genel Müdürü Süleyman Kılıç, Tekin'in vakfı ziyaret etmesinin ve Alevilikle ilgili düşüncelerinin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Kazandığımız hakların uygulanmasında bazı eksiklikler var. Bu yasaların uygulanması konusunda siyasi partilerimizin tümünden ricamız var." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Gürsel Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Tekin Cem Vakfı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:26:02. #7.11#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin Cem Vakfı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.