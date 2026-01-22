Gürsel Tekin: CHP'ye zarar verebiliriz - Son Dakika
Gürsel Tekin: CHP'ye zarar verebiliriz

Gürsel Tekin: CHP\'ye zarar verebiliriz
22.01.2026 18:12
Gürsel Tekin, partinin sorunlarına dikkat çekerek, bildiklerini konuşmanın zarar verebileceğini ifade etti.

MAHKEME kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, "Bildiklerimizi konuşursak siyasi partimizin ne kadar zarar görebileceğini de biliyoruz" dedi.

Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç talebi ile disipline sevk edilen CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ziyaret etti. Tekin burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"42 yıllık gençlik yıllarımdan itibaren partide görev yapan bir kardeşinizim, bir arkadaşınızım. İnsanoğlu elbette eksik yapar, yanlış yapar, hata yapar. Acaba partim ile ilgili ne hata yaptım, diye kendimi gözden geçirirken çok şükür hiçbir kusurum olmamıştır, en azından bilerek yapmamışımdır. Parti meclis üyesi iken istifa ettim. Genel başkan yardımcısı iken istifa ettim. Gerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerekse bütün liderlerimizin bize öğretmiş olduğu bir yanlış varsa, bir hata varsa onun yanlışını, kusurunu, hatasını bilerek itiraz etmiyorsanız o hatanın suç ortağısınız. Türkiye'de demokratik mekanizmayla bir tek seçim oluyor. O da muhtarlık. Çünkü bire bir sadece seçmenle iletişimi olduğu için seçmenin oyunu alarak geliyoruz. Onun dışındakilerin tamamı atamalı ve tayinli sistem. Bu atamalı ve tayinli sistem siyasi partileri parça parça kışlaya çevirdi. Geldiğimiz günden itibaren partimizin kurumsal kimliğine zarar ziyan vermemek adına olabildiğince az konuşmayı kendimize ilke edindik. Ama bildiklerimizi konuşursak siyasi partimizin ne kadar zarar görebileceğini de biliyoruz."

'BİZİ İTİRAFÇI, İFTİRACI VE ÇETELERE HEDEF HALİNE GETİRDİLER'

Tekin, "Türkiye'nin tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç duyduğu bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin bu tutum ve davranışları gerçekten bizleri şaşırtıyor. Ellerindeki kirli medyaları ile onlarca iftira attılar. Para ile tuttukları trollerle sözde bizi esir alacaklardı. Bizi itirafçı, iftiracı ve çetelere hedef haline getirdiler. Ömrümüz çetelerle mücadele etmekle geçti. Hiçbir çetenin kudreti bize yetmez. Biz kimden korkacağız. Yolsuzluklara karışmış ismini zikrettiğim insanlar atılmayıp bizler atılıyorsak, bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Hiçbir arkadaşımızı atılmış kabul etmiyorum. Çünkü hukuken mümkün değildir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Gürsel Tekin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsel Tekin: CHP'ye zarar verebiliriz - Son Dakika

SON DAKİKA: Gürsel Tekin: CHP'ye zarar verebiliriz - Son Dakika
