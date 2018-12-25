Son Dakika Haberleri: Güven Filmi

Güven Filmi

1 saat önce

Güven filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güven filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ali ve Meryem'den oluşan aile, görünüşte sıradan bir ailedir. Meryem'in evlenmeden önce aşık olduğu Ferit'ten bir çocuğu vardır. Ferit'in yıllar sonra dönmesiyle, Ali karısını güven sınavına sürükler. Meryem minnet duygusu ile aşk acısı arasında kalırken, Ali'nin kendine olan güveni sarsılmaya başlayacaktır.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sefa Öztürk Çolak'ın üstlendiği filmde başrolde aynı zamanda yönetmenin eşi de olan ünlü oyuncu Bülent Çolak yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise Serkan Acar üstleniyor.


Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak
Senaryo: Sefa Öztürk Çolak
Oyuncular: Bülent Çolak, Serkan Keskin, Feride Çetin, Ahmet Kaynak, Gözde Çığacı
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Güven
Yapımcı Firma: Okyanus Fİlm
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 28.12.2018

Güven Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:54 Kaynak: InterSinema.com

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