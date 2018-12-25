Güven Filmi
1 saat önce
Güven filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güven filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Ali ve Meryem
'den oluşan aile, görünüşte sıradan bir ailedir. Meryem'in evlenmeden önce aşık olduğu Ferit'ten bir çocuğu vardır. Ferit'in yıllar sonra dönmesiyle, Ali karısını güven sınavına sürükler. Meryem minnet duygusu ile aşk acısı arasında kalırken, Ali'nin kendine olan güveni sarsılmaya başlayacaktır.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sefa Öztürk Çolak'ın üstlendiği film
de başrolde aynı zamanda yönetmenin eşi de olan ünlü oyuncu Bülent Çolak yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise Serkan Acar
üstleniyor.Yönetmen:
Sefa Öztürk ÇolakSenaryo:
Sefa Öztürk ÇolakOyuncular:
Bülent Çolak, Serkan Keskin
, Feride Çetin
, Ahmet Kaynak, Gözde ÇığacıFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
GüvenYapımcı Firma:
Okyanus FİlmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
28.12.2018Güven Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Son Dakika
» Sinema
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:54 Kaynak: InterSinema.com
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
Sokak Ortasında Çırılçıplak Yürüyen Vatandaş, Görenleri Hayrete Düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi