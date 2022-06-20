Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor - Son Dakika
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Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor

20.06.2022 19:48
Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 125 kişinin GBT kontrolü yapılırken, aranması bulunan 1 şahıs da yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 125 kişinin GBT kontrolü yapılırken, aranması bulunan 1 şahıs da yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Güven Timi ile Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri Cumhuriyet Meydanı Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Kapalıçarşı, Yeraltı Çarşısı ve Talas Osmanlı Sokağında uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda toplam 125 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgularda aranması bulunan 1 şahıs yakalanırken, 2 vatandaşın da 113 bin 500 TL dolandırılması önlendi.

Ayrıca ekiplerin 2022 yılı içerisinde yaptığı çalışmalarda toplam 57 vatandaşın 8 milyon TL dolandırılmasının önüne geçildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor - Son Dakika

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