Son Dakika Haberleri: Güvenlik Birimleri ve Bankalardan Hırsızlıklara Karşı Videolu Uyarı

Güvenlik Birimleri ve Bankalardan Hırsızlıklara Karşı Videolu Uyarı

35 dakika önce

Güvenlik birimleri ve bankalar, son zamanlarda ATM'lerde gerçekleştirilen bankamatik hırsızlıklarına dikkat çekmek için uyarı amaçlı tanıtım videosu hazırladı.

Güvenlik Birimleri ve Bankalardan Hırsızlıklara Karşı Videolu Uyarı, System.String[]
Güvenlik birimleri ve bankalar, son zamanlarda ATM'lerde gerçekleştirilen bankamatik hırsızlıklarına dikkat çekmek için uyarı amaçlı tanıtım videosu hazırladı.

Bir bankanın, bankamatiklere yerleştirilen kart kopyalama düzeneğiyle vatandaşların kartlarının kopyalanması ve hesaplarının boşaltılmasına yönelik yayınladığı uyarı videosunda, bankamatik hırsızlarının uyguladığı taktik canlandırıldı.

Videoda, bankamatiklerin kart giriş, hoparlör ve kart haznesine taktıkları aparatlara bağlı çiplerle vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan hırsız rolüne girmiş oyuncu, bu bölümlere yerleştirdikleri bir kamera aracılığıyla da kopyaladıkları kartların şifrelerini elde ediyor. Sonrasında bu bilgileri farklı bir karta aktaran oyuncu hırsızın, aktarım sağladığı kartlarla beraber bankamatiğe gidip vatandaşların hesaplarındaki tüm parayı çekmesi canlandırılıyor.

Video içerisinde, kart bilgilerini kopyalamak için gerekli malzemelerin Bulgaristan'dan geldiğini söyleyen hırsız rolüne giren oyuncu, bu işi Bulgar sevgilisinden öğrendiğini anlatıyor.

Güvenlik birimleri ve bankalar tarafından canlandırması yapılan hırsızlık şeklinin, son zamanlarda yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Ayrıca videoda vatandaşların bankamatiklerden para çekerken daha dikkatli ve uyanık olmalarına vurgu yapıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

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