Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu

Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
15.01.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇTB Başkanı Yılmaz, Emniyet Müdürü Kuyu ile güvenlik ve iş birliği konularını görüştü.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'yu makamında ağırladı. Yılmaz, emniyet teşkilatının ilçenin güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde ilçenin güvenliği, kamu düzeni ve kurumlar arası iş birliği konuları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kazım Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Çarşamba halkının huzur ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Güvenliğin teminatı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kazım Yılmaz, "Emniyet teşkilatımız, ilçemizin güvenliğinin teminatıdır. Kurumlar arası dayanışma hem halkımız hem de şehrimiz için büyük önem taşıyor" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, kamu yararına olan her konuda iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve iş adamı Salih Alver hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:38:14. #7.11#
SON DAKİKA: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.