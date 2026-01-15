Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'yu makamında ağırladı. Yılmaz, emniyet teşkilatının ilçenin güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde ilçenin güvenliği, kamu düzeni ve kurumlar arası iş birliği konuları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kazım Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Çarşamba halkının huzur ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Güvenliğin teminatı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kazım Yılmaz, "Emniyet teşkilatımız, ilçemizin güvenliğinin teminatıdır. Kurumlar arası dayanışma hem halkımız hem de şehrimiz için büyük önem taşıyor" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, kamu yararına olan her konuda iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve iş adamı Salih Alver hazır bulundu. - SAMSUN