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Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada'nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı
6 saat önce
Oyuncu haftada bir gün olan izin gününde İstanbul'a gelip gidiyor.
Oyuncu haftada bir gün olan izin gününde İstanbul'a gelip gidiyor. Gaziantep'teki setinden izinli gününde İstanbul'a gelen Almila Ada soluğu Etiler'de yeni açtığı 'Pointe Studio' adlı bale ve yoga okulunda alıyor. Okulun sahibi ve yöneticisi olan oyuncu Gaziantep'teki dizi çekimlerinden kalan boş gününde İstanbul'da kendi öğrencilerinin derslerine giriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:35
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