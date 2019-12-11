Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada'nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada'nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada'nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı

6 saat önce

Oyuncu haftada bir gün olan izin gününde İstanbul'a gelip gidiyor.

Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada'nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı, System.String[]

Oyuncu haftada bir gün olan izin gününde İstanbul'a gelip gidiyor. Gaziantep'teki setinden izinli gününde İstanbul'a gelen Almila Ada soluğu Etiler'de yeni açtığı  'Pointe Studio' adlı bale ve yoga okulunda alıyor. Okulun sahibi ve yöneticisi olan oyuncu Gaziantep'teki dizi çekimlerinden kalan boş gününde İstanbul'da kendi öğrencilerinin derslerine giriyor.

Gaziantep, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
00:36 Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Osman Bey ve Dündar Bey karşı karşıya geliyor! - Magazin
00:19 ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'ye sürpriz transfer - Magazin
23:29 Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti - Magazin
22:14 Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın - Magazin
21:38 Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada'nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]