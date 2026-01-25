Güvercin İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

AVCILAR'da parkta ayağına ip dolanarak ağaçta asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ağaçta güvercinin ayağına ip dolandığını ve çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sepetli araçla ağaca çıkan itfaiye erlerinden biri, mahsur kalan güvercine ulaşarak bir eliyle hayvanı tuttu, diğer eliyle de ayağına dolanan ipi kesti. Kurtarılan güvercin daha sonra serbest bırakıldı.