Güvercin Oteli'nde Yangın: Çok Sayıda Güvercin Öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "Güvercin Oteli"nde çıkan yangında çok sayıda güvercin öldü.

Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde "Güvercin Oteli" olarak kullanılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, oteldeki çok sayıda güvercin öldü.

Otelde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.