Dünya Gergedan Günü Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Gergedan Günü Kutlandı

23.09.2022 15:43
Dünya Gergedan Günü Kutlandı

GUWAHATI, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati'deki bir hayvanat bahçesinde tek boynuzlu bir gergedan görülüyor, 22 Eylül 2022. Perşembe günü Dünya Gergedan Günü kutlandı.

GUWAHATI, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati'deki bir hayvanat bahçesinde tek boynuzlu bir gergedan görülüyor, 22 Eylül 2022. Perşembe günü Dünya Gergedan Günü kutlandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Assam, India, Eylül, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Gergedan Günü Kutlandı - Son Dakika

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