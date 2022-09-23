GUWAHATI, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati'deki bir hayvanat bahçesinde tek boynuzlu bir gergedan görülüyor, 22 Eylül 2022. Perşembe günü Dünya Gergedan Günü kutlandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Assam, India, Eylül, Dünya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Dünya Gergedan Günü Kutlandı - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.