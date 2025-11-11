(İZMİR) - 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılındaki anma programı kapsamında, Güzelbahçeli gençler Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

Daha önce düzenlenen yarışmalarda birinci olanların, "Tüm Zamanların Şampiyonları Atatürk İçin Söylüyor" temalı 7. Şarkı yarışmasında bir araya geldiği programda gençler salonu dolduran Güzelbahçelilerden büyük alkış topladı.

Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu'nda düzenlenen programa, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Dönmez, CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi Celal Bektaş, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tual Müzik Grubu kurucularından Müzisyen Besteci Dr. İskender Türsen, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Müzik öğretmeni Cansu Kırca Kuzu, Soprano Eğitmen Selma Sallıoğlu, Yorumcu Eğitmen Ebru Çetin, Tenor Eğitmen Atilla Durmuş'tan oluşan jüri gençlere sahne performanslarının yanı sıra, sesini doğru kullanma, şarkıyı ritmine uygun seslendirme, şarkı sözlerini doğru söyleme ve şarkıyı doğru tonda seslendirme üzerinden puan verdi.

Gençlerimiz Atatürk'ün izinde sanatın ışığında

Atatürk'ün izinde sanatın ışığıyla aydınlanan gençlerle gurur duyduklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. Aziz hatırasını yaşatmak, fikirlerine ve mirasına sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda, Atatürk'ün izinden giden gençlerimizi yıllardır bu anlamlı etkinlikte bir araya getirip bizleri gururlandıran CHP İlçe Başkanım Devrim Seyrek'i kutluyorum. Kendisi tek tek tüm gençlerle konuştu, çalıştı, prova yaptı ve bugün burada, gençlerimizi böyle özel bir günde sahneye en güzel şekilde hazırladı. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Şarkı Yarışması, Atatürk'ün sanata, müziğe ve kültüre verdiği değeri hatırlatmak açısından özel bir anlam taşımaktadır. Büyük Önderimiz, her zaman gençlerimizin sanatla, kültürle ve bilgiyle donatılmış bireyler olarak yetişmesini arzulamış; 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyerek sanatı halkına her zaman rehber olarak göstermiştir. Biz de bugün burada, Atamızın açtığı yolda yürüyor; onun değerlerini gençlerimize ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle, yarışmamıza katılan tüm gençlerimize, onları destekleyen ailelerine ve emek veren öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Güzelbahçe Belediyesi olarak, her zaman kültürün, sanatın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ulu Önderimizi saygıyla anarken, ilke ve inkılapları ışığında yolumuza kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyorum."

Kazanan Atatürk'ün gençleri olacak

7 yıldır düzenlenen "Geleceğimiz Atatürk İçin Söylüyor" şarkı yarışmasına katılanlar için bir albüm yapılacağını söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı ve projenin yaratıcısı Devrim Seyrek de şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz, bugün sizler kadar ben de heyecanlıyım. Çünkü bu sahnede sergilenecek her performansın, her notanın, her duygunun arkasında büyük bir emek var. Yedi yıldır bu emeği ortaya koyuyoruz, yedi yıldır aynı heyecanla, aynı inançla çalışıyoruz. Bugün burada, tüm zamanların şampiyonunu belirleyeceğiz. Elbette jüri üyelerimiz bugün bir karar verecek; ama şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum: Bugün burada birinci, ikinci ya da üçüncü yok. Bugün kazanan, Atatürk'ün izinden giden Güzelbahçe'nin gençleri olacak. Sahnede yer alan her bir gencimize, bu kentin gururu olan her bir sanat yolcusuna, yarışma sonunda tek tek sarılacağız, kutlayacağız ve onları evlerine alkışlarla uğurlayacağız. Bu yarışmada ilk üç sadece format gereği olacak ama bizim kalplerimizde hepsi birincidir. Verdiğimiz bir sözü de yerine getireceğiz. Bu sahnede yer alan 13 gencimizin seslerinden oluşacak bir albüm hazırlayacağız. Jüri üyelerimizle, sanatçı dostlarımızla birlikte bu albümü oluşturacak ve her bir gencimize ulaştıracağız. Bu albüm, hepimizin evinde gururla dinleyeceği, unutulmaz bir tarihi anı olarak kalacak. Bugün burada sadece bir yarışma yapmıyoruz; bugün, muhteşem bir konserle, kalbimizdeki en büyük sevgiyle, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü en güzel biçimde anıyoruz. İleride bir gün, bu yarışmanın fikir babası olarak anılmak, benim için en büyük gurur kaynağı olacak. Çünkü bu yarışma artık Güzelbahçe'de bir gelenek haline geldi. Biz, Atatürk'ün fikirlerini ve devrimlerini yaşatmaya; ama müzikle, ama düşünceyle, ama mücadeleyle her ne olursa olsun yaşatmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese, başta gençlerimize, öğretmenlerimize ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay'a yürekten teşekkür ediyorum. ve son olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum."

Jüri üyelerin 13 yarışmacıyı 500 tam puan üzerinden değerlendirmesi sonucu 499 puanla Nisan Erdoğan birinci, 480 puanla Zeynep Bade Gökay ikinci, 477 puanla Janset İskenderoğlu üçüncü oldu. Birincilere yarım, ikincilere çeyrek üçüncülere ve tüm finalistlere gram altın hediye edildi.

Program sonunda jüri üyelerine ve katkı sunanlara çiçek, plaket ve teşekkür belgeleri verildi.